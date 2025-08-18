;

“La lesión lo tendrá fuera de las canchas hasta el final de la temporada, le enviamos todo nuestro apoyo”

A través de redes sociales, Audax Italiano dio a conocer la gravedad de la lesión que afectó al defensor Cristóbal Muñoz en el duelo ante la U.

El defensor de Audax Italiano, Cristóbal Muñoz, conoció el diagnóstico de la grave lesión que sufrió durante la victoria por 3-1 sobre Universidad de Chile en el marco de la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

Al minuto 51, el futbolista del cuadro de La Florida controló el balón cerca de la mitad de la cancha y, sin recibir contacto alguno, cayó al césped del Estadio Nacional, siendo retirado en camilla hasta el costado del terreno de juego.

La imagen generó preocupación y durante la noche de este domingo, tras conocer el resultado de los exámenes, los “Itálicos” oficializaron lo peor para el zaguero de 25 años, quien se perderá el resto del torneo.

“Informamos que, tras los exámenes realizados a nuestro jugador Cristóbal Muñoz, se confirmó la rotura del tendón de Aquiles de su pie derecho", detalló el elenco de colonia.

En esa línea, añadieron que “la lesión lo mantendrá fuera de las canchas hasta el final de la temporada. Enviamos todo nuestro apoyo a nuestro canterano, deseándole una pronta y exitosa recuperación".

