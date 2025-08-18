;

Está con los trámites de nacionalidad y es titular en un grande de Argentina: Lautaro Millán, el “tapado” de Córdova para el Mundial Sub 20

El entrenador logró convencerlo de ser citado a La Roja, aunque todavía puede defender a Argentina.

Carlos Madariaga

Patricio Barrera

Está con los trámites de nacionalidad y es titular en un grande de Argentina: Lautaro Millán, el “tapado” de Córdova para el Mundial Sub 20

Está con los trámites de nacionalidad y es titular en un grande de Argentina: Lautaro Millán, el “tapado” de Córdova para el Mundial Sub 20 / Marcelo Endelli

Este lunes se oficializó la prenómina de 55 jugadores de los cuales Nicolás Córdova podrá elegir a los citados para el Mundial Sub 20

Entre la serie de “extranjeros” convocados, como Willy Chatiliez o Favian Loyola, destacan dos llamados desde Independiente.

Revisa también:

ADN

Uno es el central Simón Pinto y el otro es el volante Lautaro Millán, ambos con presente disímil en el “Rojo de Avellaneda”.

Mientras el primero solo es parte de la reserva, el segundo ha tenido recurrente actividad en el primer equipo, donde este año ha sumado 22 partidos, con dos goles. De hecho, fue titular este pasado fin de semana, en la derrota con Vélez Sarsfield.

Lautaro Millán está con los trámites de nacionalidad, considerando que su padre es chileno. Nicolás Córdova conversó con él para convencerlo y ahora está en la prenómina.

Cabe destacar que podría también ser citado por Argentina, considerando que sus dos grandes estrellas de la categoría, Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, no estarían siendo liberados para jugar en Chile.

Sin embargo, cercanos al jugador aseguran a ADN Deportes que Lautaro Millán está más interesado en defender a la selección chilena al ver una mayor proyección deportiva, pensando en la adulta.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad