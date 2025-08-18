Está con los trámites de nacionalidad y es titular en un grande de Argentina: Lautaro Millán, el “tapado” de Córdova para el Mundial Sub 20 / Marcelo Endelli

Este lunes se oficializó la prenómina de 55 jugadores de los cuales Nicolás Córdova podrá elegir a los citados para el Mundial Sub 20

Entre la serie de “extranjeros” convocados, como Willy Chatiliez o Favian Loyola, destacan dos llamados desde Independiente.

Uno es el central Simón Pinto y el otro es el volante Lautaro Millán, ambos con presente disímil en el “Rojo de Avellaneda”.

Mientras el primero solo es parte de la reserva, el segundo ha tenido recurrente actividad en el primer equipo, donde este año ha sumado 22 partidos, con dos goles. De hecho, fue titular este pasado fin de semana, en la derrota con Vélez Sarsfield.

Lautaro Millán está con los trámites de nacionalidad, considerando que su padre es chileno. Nicolás Córdova conversó con él para convencerlo y ahora está en la prenómina.

Cabe destacar que podría también ser citado por Argentina, considerando que sus dos grandes estrellas de la categoría, Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, no estarían siendo liberados para jugar en Chile.

Sin embargo, cercanos al jugador aseguran a ADN Deportes que Lautaro Millán está más interesado en defender a la selección chilena al ver una mayor proyección deportiva, pensando en la adulta.