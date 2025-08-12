Lluvia, nieve y granizos en la región Metropolitana: ¿Cuándo comienza el nuevo sistema frontal?

Pese a las altas temperaturas registradas en los últimos días, las lluvias volverán a Santiago durante esta semana.

Esto debido a un sistema frontal con río atmosférico que avanza desde el sur de Chile, y que ya ha dejado intensas precipitaciones en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

En ese sentido, Meteored proyecta cuál será el “día clave” en que el sistema frontal llegará a Santiago, el que dejará lluvia, nieve, granizos y tormentas eléctricas.

Lluvia, nieve y granizos en la región Metropolitana

Según detalla el portal meteorológico, las lluvias caerán en la región Metropolitana a contar de la madrugada del viernes 15 de agosto.

Además, debido a la llegada de una baja presión a la zona central, acompañada en altura por un núcleo frío, se registrarán nevadas en sectores cordilleranos entre las regiones de Coquimbo y el Maule, las que vendrán acompañadas de probables granizos y tormentas eléctricas.