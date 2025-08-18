Narcotráfico en el Ejército: un militar en prisión preventiva y dos con arresto domiciliario tras retirar encomienda con droga en Aysén

El Juzgado de Garantía de Puerto Aysén dejó este domingo 17 de agosto en prisión preventiva a A.H.D.P. —miembro del Regimiento N° 8 Chiloé— y a N.A.L.F., formalizados por el Ministerio Público como autores del delito de tráfico de drogas. En la misma causa, A.S.T.M. y V.M.V.C., también integrantes del Ejército, quedaron con arresto domiciliario total y arraigo comunal.

En la audiencia de formalización (causa rol 1198-2025), la magistrada Dalia Illezca ordenó el ingreso de A.H.D.P. y N.A.L.F. al Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén, al estimar que su libertad constituye peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal fijó un plazo de investigación de 75 días.

Origen de la investigación

Según el Ministerio Público, el 12 de agosto de 2025, a las 10:15 horas, personal de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Pudahuel detectó una encomienda sospechosa en la empresa Chilexpress. El envío habría sido coordinado por los imputados junto a terceros no identificados, para su traslado desde Chillán hasta Puerto Aysén.

Con autorización judicial, a las 14:50 horas del mismo día se abrió el paquete: una caja de cartón con 10 envoltorios recubiertos en papel alusa y aluminio. En su interior se halló una sustancia vegetal verde parduzca que, tras análisis científico, arrojó cannabis sativa. El peso total de lo incautado asciende a 11 kilos 452,8 gramos.

Los imputados fueron detenidos el sábado 16 de agosto en las afueras de una empresa de transporte en Puerto Aysén, en el marco de las diligencias dirigidas por la Fiscalía y ejecutadas por la PDI.

Cargos y situación de los coimputados

En la audiencia, la Fiscalía formalizó a A.H.D.P. y N.A.L.F. por tráfico de drogas, solicitando la cautelar de prisión preventiva, lo que fue acogido por el tribunal. Para A.S.T.M. y V.M.V.C., se decretó arresto domiciliario total y arraigo comunal, medidas que se mantendrán durante la investigación.

Con las cautelares decretadas, el Ministerio Público continuará la recolección de antecedentes sobre la coordinación del envío, la participación de terceros y la trazabilidad del transporte, dentro del plazo de 75 días fijado por el tribunal.