Jeannette Jara confirma que aborto libre no estará en su programa de Gobierno: “Nos concentramos en temas que nos unen”

“En temas valóricos hay una diferencia con la DC, así que en este programa no se va a abordar”, expuso la abanderada de “Unidad por Chile”.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

La candidata presidencial de “Unidad por Chile”, Jeannette Jara, confirmó este lunes que el proyecto de aborto libre no formará parte de su nuevo programa de Gobierno.

La declaración se realizó tras una actividad con su equipo de campaña, en la que la aspirante oficialista abordó diversas consultas sobre su plan de Gobierno.

“El tema del aborto está en discusión hoy día en el Congreso. Nosotros no hemos conversado de temas valóricos porque hemos querido concentrarnos en lo que nos une”, explicó Jara.

La candidata agregó que, en su programa, se priorizarán políticas que tengan un impacto directo en la vida cotidiana de las personas, como el acceso a la salud pública, vivienda digna, trabajo bien remunerado y seguridad.

Respecto a las diferencias con la Democracia Cristiana, Jara sostuvo: “En temas valóricos hay una diferencia con la DC, así que en este programa no se va a abordar. Lo importante es trabajar en aquello que nos une y empuja al país en temas prioritarios”.

En la misma actividad, la candidata abordó otras inquietudes del electorado, como la propuesta sobre el ingreso vital y los salarios. “Creemos que la gente tiene que llegar a fin de mes con el valor y reconocimiento de su trabajo”, señaló, explicando que el ingreso vital combina salarios y apoyos estatales, aunque sin un monto detallado.

Sobre una eventual reforma tributaria y la idea de un impuesto a los superricos, Jara indicó que su programa no contempla cambios inmediatos en materia tributaria, aunque enfatizó que no se bajarán los impuestos a quienes más ganan.

