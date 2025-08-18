“Quedó como uno de Colo Colo y tal vez está para eso; hay arqueros que están hechos para ser segundos”

Uno de los peores rendimientos de Colo Colo en la goleada 4-1 sufrida ante Universidad Católica fue el de Fernando de Paul.

El arquero fue gran responsable en tres de los cuatro goles que anotaron los cruzados en el Estadio Monumental, lo que despertó la duda en varios hinchas sobre si fue buena idea dejar partir a Brayan Cortés.

Uno de los más críticos con el nivel del “Tuto” fue Juvenal Olmos. El exentrenador de la selección chilena y de la UC comentó en TNT Sports que el argentino-chileno no tiene lo necesario para ser arquero de un club grande.

“Uno de los puntos negros de esta directiva es haber sacado a Cortés. Quedó como uno de Colo Colo y tal vez no todos están hechos para ser uno. Hay arqueros que están hechos para ser segundos. Parecen primeros, pero son segundos”, comenzó diciendo.

“Cuando les toca ser primeros, con todo lo que significa ser el arquero titular de Colo Colo, algo ocurre“, sentenció Olmos.