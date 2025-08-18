;

VIDEO. Lionel Messi podría jugar su último partido en Argentina en la próxima fecha de Eliminatorias

Tras el duelo que disputen ante Venezuela, la selección trasandino no tiene más compromisos agendados en su país antes del Mundial 2026, donde el “10″ podría retirase.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / SOPA Images

Tras levantar la Copa del Mundo en 2022, Lionel Messi superó todos los traumas que arrastraba con la selección de Argentina, que desde entonces se ha consolidado como uno de los combinados nacionales más fuertes del mundo.

Con todos los logros que ha cosechado a lo largo de los años, el “10” ya se encuentra en la recta final de su carrera, jugando en una liga menor como la MLS con el Inter Miami, y dentro de poco podría dejar la “albiceleste”.

Según informó DSports Argentina, el duelo en el que los dirigidos por Lionel Scaloni enfrenten a Venezuela el próximo 4 de septiembre por las Eliminatorias podría ser el último partido que Messi juegue en su país.

Revisa también:

ADN

Luego de culminar la fase clasificatoria, al combinado argentino solo le restarán fechas FIFA, que ya tiene agendadas para jugar en el extranjero, la Finalissima y el Mundial de Estados Unidos 2026, que podría ser la última competencia de la “Pulga” con la selección.

Tras esos eventos, la única opción de que vuelva a jugar con Argentina en su país sería programando un amistoso ya en 2027, pero no hay encuentros oficiales agendados.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad