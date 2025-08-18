Tras levantar la Copa del Mundo en 2022, Lionel Messi superó todos los traumas que arrastraba con la selección de Argentina, que desde entonces se ha consolidado como uno de los combinados nacionales más fuertes del mundo.

Con todos los logros que ha cosechado a lo largo de los años, el “10” ya se encuentra en la recta final de su carrera, jugando en una liga menor como la MLS con el Inter Miami, y dentro de poco podría dejar la “albiceleste”.

Según informó DSports Argentina, el duelo en el que los dirigidos por Lionel Scaloni enfrenten a Venezuela el próximo 4 de septiembre por las Eliminatorias podría ser el último partido que Messi juegue en su país.

Luego de culminar la fase clasificatoria, al combinado argentino solo le restarán fechas FIFA, que ya tiene agendadas para jugar en el extranjero, la Finalissima y el Mundial de Estados Unidos 2026, que podría ser la última competencia de la “Pulga” con la selección.

Tras esos eventos, la única opción de que vuelva a jugar con Argentina en su país sería programando un amistoso ya en 2027, pero no hay encuentros oficiales agendados.