Está en la prenómina de Chile para el Mundial Sub 20, pero en su club lo “cortaron” por no renovar

Durante la jornada de este lunes, Nicolás Córdova entregó la prenómina de jugadores para el Mundial Sub 20 que se realizará en nuestro país.

Dentro de los 55 nombres preseleccionados por el entrenador, destaca el de Giovanny Ávalos, delantero de Ñublense, que tras sumar algunos partidos con los “Diablos Rojos”, ahora vive una complicada situación.

Según información de ADN Deportes, el joven futbolista, que venía de jugar dos partidos como titular en el Campeonato Nacional, fue “cortado” por los chillanejos por no renovar su contrato.

De hecho, en el último encuentro ante Palestino, donde los dirigidos por Ronald Fuentes ganaron por la cuenta mínima, no estuvo en la citación.

Esta situación ya la había vivido anteriormente, puesto que, luego de ser titular en ambos partidos de la llave de Copa Chile ante Huachipato, donde además marcó su primer gol como profesional, no fue convocado al duelo siguiente frente a Universidad de Chile por el mismo motivo.