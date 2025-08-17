;

VIDEO. Emilia Dides se defiende tras viralizarse su descargo contra marca: “Nunca conté con un fin de destruir a nadie”

La exMiss Universo Chile usó TikTok para aclarar que su acusación no buscaba avalar el hate ni dañar a nadie.

Nelson Quiroz

Emilia Dides, exMiss Universo Chile, se refirió públicamente a su desvinculación de una marca que adoraba apenas dos días después de anunciar su embarazo junto al exjugador de la NFL Sammis Reyes.

La influencer utilizó TikTok para expresar su sentir y aclarar que su intención nunca fue avalar el hate ni destruir a nadie, luego que un video con las acusaciones se volviera viral.

“Yo nunca voy a ser una persona que avale el hate, y nunca he querido emitir un juicio porque sería injusto que yo cuente una versión y la marca no pueda defenderse”, señaló Dides.

La modelo destacó que, aunque se sintió desplazada, su descargo no busca venganza, sino contar su verdad y reflexionar sobre lo ocurrido.

“¿Cómo se te ocurre?"

En su mensaje, Emilia explicó que fue retirada de un viaje y de la marca tras anunciar su embarazo. “Cuando les digo que me están sacando por el embarazo, ¿cómo se te ocurre? Esto es muy distinto a cualquier otra situación”, afirmó, añadiendo que la empresa pudo haber conversado con ella antes de tomar la decisión.

La influencer aprovechó la oportunidad para criticar los prejuicios que persisten sobre la maternidad en el mundo laboral y publicitario. “Estar embarazada no es una restricción ni una prohibición de nada. Una mujer embarazada es más fuerte que nunca”, enfatizó, resaltando que la maternidad no limita la capacidad de trabajar o cumplir compromisos profesionales.

Dides también se refirió a sus errores y la importancia de asumir responsabilidades. “Si la cagué, voy a ser la primera en decirlo. Siempre trato de hacerme cargo y mejorar”, afirmó. La modelo agradeció el apoyo de quienes la acompañan y valoran su trabajo.

Yo los amo, amo su apoyo y su empatía conmigo ♥️ Pero no lo conté para crear hate o odio hacia alguien, yo también cometí un error, que a mi juicio no fuera razón para sacarme, para ellos quizás si lo fue. Tengo derechos de contar y demostrar como me siento 🤍 Ha sido muy difícil, no solo por eso. Pero siempre trato de ver lo positivo de las cosas no tan bonitas. Con ustedes me siento más protegida que nunca, pero hagamos el bien 🤍✨🤰🏻 por todas las mamás luchadoras y por un país mejor. Gracias 🥺♥️ Estás embarazada NO es una enfermedad, es un regalo. Nosotras demostraremos eso.

