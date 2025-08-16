;

Karol Lucero una vez más en la polémica: DJ asegura tener “audios” de infidelidad a su esposa

La denuncia surgió durante una transmisión en vivo realizada en redes sociales.

Karol Lucero vuelve a estar en el ojo del huracán tras ser acusado de engañar a su esposa, Fran Virgilio, con quien se casó en octubre de 2024 por el civil y en noviembre del mismo año en una ceremonia religiosa.

La denuncia surgió durante una transmisión en vivo realizada por la DJ Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock, junto al creador de contenido Juan Pablo González, “Soy la Jota”.

En esa instancia, la artista aseguró haber tenido un vínculo íntimo con el exrostro televisivo, sin saber que él estaba casado.

“La persona estaba casada, yo no tenía idea porque no me informo de la vida de los demás”, comentó Henríquez, quien además recalcó que actuó de manera honesta.

“No tengo nada que perder, soy soltera y no dependo de nadie. Quise experimentar, nunca había estado con hombres y decidí probar con alguien conocido”, agregó, indicó La Cuarta.

Aunque en un inicio evitó revelar la identidad del involucrado, los comentarios en redes sociales rápidamente apuntaron a Karol Lucero, lo que terminó por forzar la confirmación de la DJ. “Ya lo han dicho varias veces, sí, es él. Tengo pruebas, tengo audios”, sostuvo, según el citado medio.

Hasta el momento, Karol Lucero no se ha referido públicamente a las acusaciones ni ha emitido un comunicado oficial.

