Bailando tango y con Tonka Tomicic con un rol clave: así fue el matrimonio de Carmen Gloria Arroyo y Bernardo

Después de más de una década de relación, Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat sellaron su historia de amor con una ceremonia íntima el pasado sábado 16 de agosto en la Casona La Laguna de Chicureo.

El enlace reunió a familiares, amigos cercanos y reconocidas figuras de la televisión, entre ellas Tonka Tomicic y Nacho Gutiérrez, quienes compartieron registros del emotivo momento en redes sociales.

La conductora de Carmen Gloria a tu servicio sorprendió con un elegante vestido de novia que ella misma había anticipado que sería único para toda la jornada, descartando la opción de un segundo cambio.

Uno de los aspectos más especiales de la celebración fue la activa participación de los hijos de la pareja, quienes tuvieron roles destacados durante la jornada, tal como la abogada había adelantado en la previa. Según confesó entonces, la preparación del evento fue un proceso que ambos disfrutaron intensamente, marcado por el humor y la complicidad.

Quien igual estuvo activa durante la instancia, fue Tonka Tomicic, quien fue un apoyo cercano para la novia. La animadora llegó con un estilo elegante y discreto, destacando por su cercanía y sencillez en medio de la atención mediática.

Durante la ceremonia, compartió con familiares y amigos en un rol más íntimo que público, evitando protagonismos y enfocándose en acompañar a la pareja en este momento especial, según LUN.

La pareja se comprometió en enero de este año durante unas vacaciones en el extranjero, y desde entonces comenzaron a planificar la ceremonia que finalmente se concretó este fin de semana.

En redes sociales, Arroyo compartió fotografías y videos que reflejan la emoción de la velada, donde primaron la sobriedad y el ambiente acogedor. Las publicaciones rápidamente se llenaron de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores, quienes celebraron este importante paso en la vida de la abogada y su ahora esposo argentino.

