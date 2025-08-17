;

VIDEOS. Carlos Palacios volvió a la titularidad y Williams Alarcón dio una asistencia en la goleada de Boca Juniors

Los “Xeneizes” rompieron una racha de 12 partidos sin ganar.

Javier Catalán

Captura: espn

Carlos Palacios volvió a la titularidad en Boca Juniors este domingo, en la visita de su equipo a Independiente Rivadavia de Mendoza.

La “Joya” arrancó jugando como volante por izquierda, aunque no tuvo su mejor partido con los “Xeneizes”, que de todas formas se impusieron por 3-0.

Por otra parte, Williams Alarcón comenzó en el banco e ingresó en el minuto 70 en reemplazo del propio Palacios, y solo le bastaron esos 20 minutos para entregar una asistencia a Exequiel Zeballos (88′) para lo que era el 2-0 momentáneo.

Las demás anotaciones del conjunto “Oro y Cielo” fueron obra de Ezequiel Centurión (30′), en contra, y de Alan Velasco (90′).

Con este triunfo, Boca Juniors volvió a ganar después de 120 días y 12 partidos, dejando atrás la peor racha sin victorias en la historia del club.

