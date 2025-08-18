El fallecimiento de Bastián Farías, jugador de Lautaro de Buin, sacudió al fútbol chileno este viernes 15 de agosto.

El joven de 21 años murió tras ser baleado por un carabinero afuera de una discoteca en San Bernardo, donde habrían tenido una riña, por lo que el oficial, que se encontraba en calidad de franco, le disparó con su arma de servicio.

Por parte del club, se han realizado distintos homenajes. El más especial fue el vivido este sábado recién pasado, en el partido que jugaron ante Constitución Unido por la Tercera División A, donde despidieron de forma emotiva al jugador.

Otro de los gestos de Lautaro de Buin fue el retiro del dorsal 15, número que utilizaba Farías, lo cual informaron a través de sus redes sociales.

“Este acto busca honrar y dar memoria eterna a nuestro querido jugador Bastián Farías, quien dejó una huella imborrable en nuestra institución, dentro y fuera de la cancha”, explicaron en sus redes sociales.

“A partir de hoy, el número 15 no volverá a ser utilizado en nuestro club, convirtiéndose en un recordatorio constante del legado, esfuerzo y pasión que Bastián entregó en cada momento defendiendo nuestros colores”, sentenció el club.