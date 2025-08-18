;

Hombre se encuentra en riesgo vital tras ser baleado mientras compartía con su sobrino en La Pintana

La víctima recibió impactos de balas en el abdomen y en su pierna izquierda por parte de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Un hombre de 48 años se encuentra en riesgo vital tras recibir cuatro impactos de bala en la comuna de La Pintana, región Metropolitana, mientras compartía junto a su sobrino menor de edad.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió durante la noche de este domingo en la intersección de las calles Inés de Suárez con El Corregidor, en el sector de El Castillo.

El fiscal Eduardo Jeria detalló que “al lugar llegaron dos sujetos en una motocicleta y uno de estos abre fuego contra el adulto, a quien hieren con un impacto en el abdomen y tres en su pierna izquierda”.

En riesgo vital

Tras el ataque, el afectado fue trasladado al Hospital Padre Hurtado, donde se mantiene en riesgo vital. En tanto, el menor no resultó herido, pero el persecutor señaló que quedó “en estado de shock”.

Hasta el lugar concurrió el Equipo ECOH de la Fiscalía, junto al OS9 y Labocar de Carabineros, para realizar las pericias respectivas con el fin de esclarecer los hechos.

