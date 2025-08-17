Hallan cráneo humano en Limache: correspondería a una mujer mayor de edad

El hallazgo de un cráneo humano movilizó a las autoridades en Limache, región de Valparaíso, durante la tarde del domingo 17 de agosto.

Según informó el fiscal de turno de Instrucción y Flagrancia, Roberto Depaux, el descubrimiento fue realizado por menores de edad que practicaban ciclismo en el sector de Fundo Limachito, quienes alertaron de inmediato a Carabineros.

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Servicio Médico Legal para realizar las diligencias correspondientes.

Durante las primeras pericias, los expertos confirmaron que los restos corresponden a una mujer adulta, con un tiempo de muerte estimado entre tres semanas y dos meses.

“Personal investigativo concurren al lugar asesorados por un médico, logran determinar que efectivamente el cráneo encontrado corresponde a una mujer mayor de edad, no pudiendo por el momento dar datos de la identificación de los restos encontrados”, precisó el persector.

Por el momento, las autoridades no han podido identificar a la víctima ni determinar la causa de su fallecimiento. El cráneo no presenta lesiones visibles ni signos de violencia, y el resto del cuerpo aún no ha sido encontrado, aunque las búsquedas en el sector continuarán este lunes con apoyo de brigadas caninas.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación y solicita colaboración de la comunidad ante cualquier información que pueda aportar a la identificación de la mujer o al esclarecimiento de los hechos.