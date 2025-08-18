;

Tras detención del “Gordo Alex”: los escabrosos registros encontrados en el celular del imputado

Investigadores hallaron fotos y videos de víctimas en el teléfono del imputado, confirmando su rol activo en crímenes de la organización.

Martín Neut

Matías Castillo

Fiscalía destaca evidencia en dispositivo del “gordo Alex” vinculada a homicidios y secuestros

02:30

Durante la formalización de Alfredo José Enríquez Pineda, conocido como “Gordo Alex”, imputado por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, se destacó la importancia del celular que portaba al momento de su detención.

Enríquez Pineda quedó en prisión preventiva. Según la investigación, el dispositivo contenía fotos y videos de ejecuciones, utilizados como registro de los crímenes cometidos y para informar a la jerarquía del Tren de Aragua.

El fiscal Héctor Barros, coordinador del equipo contra el crimen organizado y homicidio (ECOH), explicó que estos hallazgos refuerzan la vinculación de Enríquez con la organización.

“Eso no implica que no lo podamos vincular a una serie de otros delitos, porque a partir de ahora nos vamos a focalizar también en él, a efecto de justamente de poder establecer en qué otro tipo de delito más ha participado”, explicó el fiscal.

Barros añadió que el sujeto tenía “antecedente de que ha participado en nuestros delitos y que ha tenido rango de superioridad”, en actividades que incluyen secuestros, homicidios, tráfico de drogas y explotación de mercados ilegales.

