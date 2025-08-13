Gustavo Gatica confirma candidatura parlamentaria en cupo del Partido Comunista

El Partido Comunista (PC) anunció oficialmente la incorporación de Gustavo Gatica a su lista parlamentaria, donde competirá como candidato independiente en un cupo del partido.

La confirmación se realizó a través de la cuenta oficial de Instagram de la colectividad, destacando su compromiso por “un mejor Chile” y reafirmando que la postulación busca representar las demandas ciudadanas en el Congreso.

“Con todo entusiasmo y en pos de un mejor Chile, le damos la bienvenida a Gustavo Gatica (…) ¡Por Chile y su gente, avanzamos!”, publicó el PC, acompañando el mensaje con una fotografía del candidato.

Gatica se convirtió en un símbolo de la protesta social tras perder la visión en ambos ojos durante el estallido social de 2019, luego de recibir impactos de perdigones por parte de Carabineros mientras participaba en una manifestación en Plaza Baquedano. Desde entonces, ha mantenido una activa participación en causas vinculadas a derechos humanos, justicia social y defensa de las libertades civiles.

Su llegada a la contienda parlamentaria se enmarca en un escenario político en reconfiguración en el oficialismo, marcado por definiciones de listas y alianzas de cara a las próximas elecciones.

En paralelo, otras colectividades también comienzan a oficializar nombres. Entre ellas, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) proclamó a Octavio González —exfundador del Frente Amplio— como candidato por el distrito 6, tras anunciar su ruptura con la lista única del oficialismo.