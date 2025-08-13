;

Gustavo Gatica confirma candidatura parlamentaria en cupo del Partido Comunista

Su llegada a la contienda para un puesto en el Congreso se enmarca en un escenario político en reconfiguración en el oficialismo.

Nelson Quiroz

Paulina García

Gustavo Gatica confirma candidatura parlamentaria en cupo del Partido Comunista

Gustavo Gatica confirma candidatura parlamentaria en cupo del Partido Comunista / Foto La Tercera

El Partido Comunista (PC) anunció oficialmente la incorporación de Gustavo Gatica a su lista parlamentaria, donde competirá como candidato independiente en un cupo del partido.

La confirmación se realizó a través de la cuenta oficial de Instagram de la colectividad, destacando su compromiso por “un mejor Chile” y reafirmando que la postulación busca representar las demandas ciudadanas en el Congreso.

ADN

Foto de Instagram @gustavogaticav

“Con todo entusiasmo y en pos de un mejor Chile, le damos la bienvenida a Gustavo Gatica (…) ¡Por Chile y su gente, avanzamos!”, publicó el PC, acompañando el mensaje con una fotografía del candidato.

Revisa también

ADN

Gatica se convirtió en un símbolo de la protesta social tras perder la visión en ambos ojos durante el estallido social de 2019, luego de recibir impactos de perdigones por parte de Carabineros mientras participaba en una manifestación en Plaza Baquedano. Desde entonces, ha mantenido una activa participación en causas vinculadas a derechos humanos, justicia social y defensa de las libertades civiles.

Su llegada a la contienda parlamentaria se enmarca en un escenario político en reconfiguración en el oficialismo, marcado por definiciones de listas y alianzas de cara a las próximas elecciones.

En paralelo, otras colectividades también comienzan a oficializar nombres. Entre ellas, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) proclamó a Octavio González —exfundador del Frente Amplio— como candidato por el distrito 6, tras anunciar su ruptura con la lista única del oficialismo.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad