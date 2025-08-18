El dirigente del Partido Comunista Acción Proletaria (PCAP), Eduardo Artés, inscribió este lunes en el Servel su tercera candidatura presidencial, respaldado por casi 41 mil firmas.

Según destacó, la mayoría de las rúbricas provinieron de estudiantes universitarios: “La mayoría de las firmas virtuales y ante notario son de estudiantes universitarios”, afirmó.

En su intervención, apuntó directamente contra la abanderada oficialista Jeannette Jara, acusándola de modificar permanentemente sus posturas. “En la primaria tenía determinados lineamientos, ahora tiene otros, y seguramente si se apura un poquito va a tener otros también”, señaló.

Sobre una eventual segunda vuelta fue categórico: “Si no paso yo y pasara eventualmente Jeannette Jara, con el programa actual que está confeccionando, yo no votaría por ella”, advirtió.

“Los presidentes se olvidan de los programas”

Sin embargo, abrió la puerta a un diálogo si la candidata asume propuestas como “la renacionalización de los recursos naturales o la recuperación del cobre, el litio, etcétera”.

El postulante también criticó a los gobiernos de la posdictadura por incumplir sus compromisos.

“Normalmente los presidentes se olvidan de los programas, se olvidan de todo. Díganme un presidente que haya cumplido dos puntos de un programa. ¿Boric? ¿Aylwin? ¿Cuál?”, cuestionó.

Finalmente, reafirmó que su candidatura busca “cambiar el modelo económico y social existente” y no ser una propuesta “cosmética para cambiar algunas cositas y seguir en más de lo mismo”.