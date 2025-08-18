;

EE.UU. revoca más de 6.000 visas de estudiantes internacionales por infracciones legales

La mayoría de los casos corresponde a delitos por agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol y robos.

Javiera Rivera

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la cancelación de más de 6.000 visas de estudiantes internacionales debido a infracciones legales y permanencias indebidas en el país.

Según la entidad, la mayoría de los casos corresponde a delitos como agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robos y, en algunos casos, acusaciones vinculadas a “apoyo al terrorismo”.

De ese total, unas 4.000 visas fueron anuladas por violaciones directas a la ley, mientras que entre 200 y 300 se relacionaron con conductas catalogadas como terrorismo.

La medida ocurre en medio de la política de mano dura de la administración de Donald Trump contra la inmigración. Incluso, el gobierno ha justificado que algunos jóvenes expresaron comportamientos considerados antisemitas por su apoyo a Palestina.

En paralelo, el Departamento de Estado implementó un refuerzo en el proceso de revisión de solicitudes de visa, exigiendo a los postulantes entregar acceso a sus redes sociales para detectar mensajes considerados hostiles hacia EE.UU.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró en mayo que “probablemente tengamos más trabajo que hacer” respecto a la revocación de visas de estudiantes internacionales, anticipando nuevas medidas en los próximos meses.

De acuerdo con cifras de Open Doors, durante el año académico 2023-2024 hubo más de 1,1 millones de estudiantes extranjeros en universidades estadounidenses, provenientes de más de 210 países.

