¿Competencia para los conejos? Reportan avistamiento de “ardillas zombies” en Estados Unidos

Se han observado animales con tumores en patios traseros, lo que ha despertado especulaciones entre residentes y usuarios de redes sociales.

Javier Méndez

Imagen referencial creada con inteligencia artificial.

Imagen referencial creada con inteligencia artificial. / ADN.cl

Como más de alguno recordará, hace algunos días se hicieron virales una serie de fotografías de conejos silvestres que presentaban notables protuberancias en la cabeza, semejantes a cuernos o tentáculos.

El ingenio de internet no tardó en bautizar a estos especímenes como “conejos zombies”, dando pie a toda clase de teorías sobre su origen.

Colorado Parks & Wildlife (CPW), el organismo estadounidense encargado de supervisar los parques y la vida silvestre en la zona donde se reportaron, salió a entregar una explicación.

La situación apareció entre aquellos que padecen el virus del papiloma del conejo de cola de algodón, conocido también como papiloma de Shope.

Eso sí, ahora apareció un rival igual de insólito: la “ardilla zombie”, una especie que también ha sido avistada en patios traseros de Estados Unidos y Canadá.

Los primeros reportes datan de 2023, cuando residentes de Maine captaron en imágenes a animales grises comunes cubiertos de tumores, según informó el Daily Mail.

En medio del resurgimiento del fenómeno, algunos usuarios en redes sociales han sugerido que los ejemplares podrían portar la viruela de las ardillas, un virus poco común en Estados Unidos que afecta principalmente a las ardillas rojas

Sin embargo, especialistas señalan que lo más probable es que se trate de fibromatosis de ardilla, una enfermedad viral benigna que provoca el crecimiento de verrugas / tumores cutáneos, a veces supurantes, que generalmente desaparecen por sí solos.

El virus se transmite mediante el contacto directo con lesiones, saliva o secreciones de ardillas infectadas, de manera similar a cómo se propaga el herpes en humanos.

ADN

En algunos casos graves de fibromatosis de ardilla pueden afectar los órganos internos del animal y causar la muerte.

Según el medio europeo, aunque esta situación existe desde hace años, los casos más recientes se registraron hace menos de un mes.

El sistema inmunológico de las ardillas suele eliminar el virus en cuatro a ocho semanas, aunque las infecciones más grandes o secundarias pueden tardar más. La afección rara vez reaparece.

Tu contenido empezará después de la publicidad