‘La reina de la ketamina’ se declara culpable de cinco cargos relacionados con la muerte de Matthew Perry

Jasveen Sangha, conocida como “la reina de la ketamina”, acordó declararse culpable este lunes de cinco cargos federales por su participación en la venta de la droga que provocó la muerte de Matthew Perry, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

La mujer de 42 años enfrenta tres cargos por distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones graves, y otro por almacenar y empaquetar drogas en su vivienda en Los Ángeles.

Con este acuerdo, los cinco acusados implicados en la muerte del actor han aceptado formalmente los cargos en su contra.

El DOJ explicó que Perry obtuvo la ketamina de Sangha, que la jeringa fue proporcionada por el médico Salvador Plasencia, conocido como Dr. P., y que el asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa, fue quien inyectó la droga el 28 de octubre de 2023, día de su muerte.

Otros implicados en la red fueron el médico Mark Chávez y Erik Fleming, quienes también proporcionaban la sustancia.

Plasencia se declaró culpable el mes pasado por suministrar la ketamina a Perry a través de Iwamasa, mientras que Chávez, Fleming y el asistente del actor habían aceptado cargos de conspiración el año pasado.

Según los fiscales federales, los cinco integrantes de esta red clandestina distribuyeron grandes cantidades de ketamina y aprovecharon “los problemas de adicción” de Perry para “enriquecerse”.

Sangha enfrenta penas de hasta 20 años de prisión federal por almacenar drogas, hasta 10 años por cada cargo de distribución y hasta 15 años por la distribución con resultado de muerte.

Jasveen Sangha, la 'reina de la ketamina' Ampliar

Hay que recordar que Perry había hablado públicamente sobre su lucha contra las adicciones en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir (2022), donde relató las dificultades que enfrentó durante años intentando superar sus problemas de dependencia.

Este caso ha vuelto a poner en el foco público los riesgos de la distribución ilegal de drogas y el impacto devastador que puede tener sobre personas vulnerables, incluso celebridades.