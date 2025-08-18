VIDEO. Arrestan a chileno en Mundial de Pokémon realizado en Estados Unidos por robar una mochila
La víctima denunció la desaparición de sus cartas y una consola. La policía local identificó y detuvo al sospechoso tras horas de búsqueda.
Un jugador chileno fue arrestado en Anaheim, Estados Unidos, durante el Mundial de Pokémon, acusado de robar una mochila que contenía cartas y una consola portátil.
El hecho salió a la luz cuando la víctima, conocida como That TCG Dad, denunció en X la desaparición de sus pertenencias: “Si alguien encuentra un mazo de Gardy en una caja arcane, envíenme un mensaje. Alguien robó mi mochila y se llevó mi mazo y todo lo demás”.
La mochila fue hallada vacía en un baño, lo que activó la búsqueda entre asistentes y la policía local. Horas más tarde, el presunto responsable fue identificado como el chileno Matías Alejandro Campos, competidor clasificado al torneo por méritos previos.
El afectado confirmó la detención en redes sociales: “¡Gracias Jacob y a la policía! Gracias, hermano, por encontrar todo. Y a la policía, por darnos una foto para que mi hermano pudiera encontrarlo”.
Campos permanece en la prisión de Theo Lacy y podría enfrentar cargos en EE.UU., además de ser deportado a Chile.