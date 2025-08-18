;

VIDEO. Captan momento en que funcionario de la PDI dispara a delivery en Talca que acaba de evitar un asalto

El trabajador de 24 años habría intervenido para frenar un robo. Carabineros asegura ambas armas y analiza el confuso hecho.

Martín Neut

Captan momento en que funcionario de la PDI dispara a delivery en Talca que acaba de evitar un asalto

Captan momento en que funcionario de la PDI dispara a delivery en Talca que acaba de evitar un asalto / Foto X @Victor_Curico

Un trabajador de delivery de 24 años fue baleado este lunes en un supermercado Líder de Talca, en la región del Maule, tras un confuso incidente con un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).

El hecho ocurrió en la intersección de 9 Oriente con 2 Norte y todo quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente por la redes sociales.

Según Carabineros, el policía identificó al joven portando un arma y, al no soltarla ni obedecer la orden, abrió fuego.

El proyectil impactó en su abdomen, y fue trasladado al hospital local, donde se encuentra fuera de riesgo vital. De manera preliminar, el arma que portaba el repartidor sería de fogueo.

Testigos señalaron que el joven habría intervenido para frenar un asalto y defender a una mujer que estaba siendo víctima de robo.

Carabineros mantiene bajo custodia tanto el arma del trabajador como la del funcionario de la PDI, mientras investigan las circunstancias exactas del incidente.

