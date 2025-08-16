Panel Ciudadano: Kast lidera intención de voto presidencial y Jara se mantiene segunda

Santiago

La última encuesta Panel Ciudadano-UDD revela que, de celebrarse la elección presidencial este domingo, José Antonio Kast lideraría con un 28% de las preferencias, seguido por la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) con 26%.

En tanto, la representante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cae a 13%, mientras que Franco Parisi alcanza 10%, Johannes Kaiser 6%, y Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés se mantienen en 1%.

El estudio destaca que Jara lidera entre votantes habituales con 35%, mientras que Kast domina entre votantes obligados con un 33%.

Matthei alcanza 14% entre los habituales y 11% entre los obligados, mientras que Parisi suma 8% y 12% en estos grupos respectivamente.

Segunda vuelta

Respecto a escenarios de segunda vuelta, si Kast y Jara se enfrentaran, el republicano obtendría 48% frente a 32% de la exministra del Trabajo.

En un eventual duelo entre Matthei y Jara, la candidata de Chile Vamos alcanzaría 42% frente a 32% de la postulante oficialista, con un porcentaje significativo de indecisos y votos nulos en ambos escenarios.

