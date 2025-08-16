;

Panel Ciudadano: Kast lidera intención de voto presidencial y Jara se mantiene segunda

Según el último sondeo, si la elección presidencial fuera este domingo, José Antonio Kast alcanza 28% y supera a Jeannette Jara por dos puntos, mientras Evelyn Matthei se sitúa en 13%.

Verónica Villalobos

Jeannette Jara y José Antonio Kast

Jeannette Jara y José Antonio Kast

Santiago

La última encuesta Panel Ciudadano-UDD revela que, de celebrarse la elección presidencial este domingo, José Antonio Kast lideraría con un 28% de las preferencias, seguido por la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) con 26%.

Revisa también

ADN

En tanto, la representante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cae a 13%, mientras que Franco Parisi alcanza 10%, Johannes Kaiser 6%, y Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés se mantienen en 1%.

El estudio destaca que Jara lidera entre votantes habituales con 35%, mientras que Kast domina entre votantes obligados con un 33%.

Matthei alcanza 14% entre los habituales y 11% entre los obligados, mientras que Parisi suma 8% y 12% en estos grupos respectivamente.

Segunda vuelta

Respecto a escenarios de segunda vuelta, si Kast y Jara se enfrentaran, el republicano obtendría 48% frente a 32% de la exministra del Trabajo.

En un eventual duelo entre Matthei y Jara, la candidata de Chile Vamos alcanzaría 42% frente a 32% de la postulante oficialista, con un porcentaje significativo de indecisos y votos nulos en ambos escenarios.

Revisa el documento en este siguiente enlace.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad