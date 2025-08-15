;

FOTOS. Descubren en Australia una extraña ballena prehistórica con “cara de Pokémon”

El Janjucetus dullardi vivió hace 25 millones de años y revela claves de la evolución de las ballenas modernas.

Mario Vergara

Imagen referencial

Imagen referencial / FERNANDO CASTILLO

Un hallazgo fortuito en una playa del estado australiano de Victoria permitió a paleontólogos identificar a Janjucetus dullardi, una nueva y singular especie de ballena prehistórica que vivió hace 25 millones de años. El fósil parcial, compuesto por cráneo, huesos del oído y dientes, fue encontrado en 2019 en la playa Jan Juc, una zona reconocida por su riqueza paleontológica.

A diferencia de las majestuosas ballenas actuales, este ejemplar juvenil era diminuto —podía caber en una cama individual—, pero poseía una dentadura afilada y un hocico similar al de un tiburón, lo que lo convertía en un depredador marino. Sus ojos, del tamaño de pelotas de tenis, le daban un aspecto caricaturesco. “Era engañosamente lindo”, comentó Erich Fitzgerald, curador principal de paleontología de vertebrados en el Instituto de Investigación de los Museos Victoria y coautor del estudio publicado en la Revista Zoológica de la Sociedad Linneana.

“Podría haber parecido una extraña mezcla entre una ballena, una foca y un Pokémon, pero eran muy diferentes”, agregó.

El Janjucetus dullardi pertenece a una rama temprana de las ballenas primitivas conocidas como mamíferos, que vivieron únicamente en el Oligoceno, hace entre 34 y 23 millones de años. Alcanzaban alrededor de tres metros de longitud y, a diferencia de sus descendientes modernos, no tenían barbas filtradoras, sino poderosas mandíbulas con dientes para cazar.

Este descubrimiento representa la cuarta especie identificada de este grupo y ofrece pistas sobre la transición evolutiva hacia las actuales ballenas barbadas, como las jorobadas, azules y minke. “Jan Juc se está consolidando como un sitio clave para comprender la evolución temprana de las ballenas”, destacó Fitzgerald.

(Ruairidh Duncan vía AP) / Mario Vergara

(Tom Breakwell/Museums Victoria vía AP) / Mario Vergara

Los investigadores señalan que este animal, aunque emparentado con las grandes ballenas de hoy, presentaba un aspecto radicalmente diferente y un comportamiento depredador que lo alejaba de la imagen de los gigantes pacíficos que surcan los océanos en la actualidad.

El hallazgo, además de ampliar el registro fósil, contribuye a reconstruir uno de los capítulos más enigmáticos en la historia evolutiva de los cetáceos, marcando un punto intermedio entre depredadores dentados y filtradores colosales.

