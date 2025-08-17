;

Baleada frente su hija: qué se sabe de la mujer asesinada por no ceder el paso a conductor en el Biobío

La PDI y el Laboratorio de Criminalística quedaron a cargo de las pericias, entre ellas la revisión de cámaras y el análisis de las vainillas encontradas en el sitio.

Un grave hecho de violencia estremeció este domingo a la región del Biobío. Una mujer de 33 años, madre de una adolescente, fue asesinada a plena luz del día en la Ruta 160, a la altura de San Pedro de la Paz, luego de un altercado vial que terminó en un ataque con arma de fuego.

La víctima viajaba con su pareja y su hija de 16 años en dirección a Coronel cuando, según los primeros antecedentes, un vehículo negro que circulaba de forma zigzagueante intentó adelantar al automóvil de la familia.

Al no cederle el paso, el conductor del otro vehículo —identificado preliminarmente como un Chevrolet Captiva— abrió fuego contra el auto, impactando a la mujer que iba en el asiento del copiloto. Ella murió en el lugar.

La capitana Nadia Hernández, de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, confirmó que se trataba de una mujer joven que perdió la vida inmediatamente tras los disparos. En tanto, la adolescente y el padre fueron derivados en estado de shock al SAR Candelaria, donde recibieron atención médica y contención.

El fiscal Felipe Calabrano, de la Fiscalía ECOH Coronel, detalló que no existirían vínculos previos entre la víctima y los atacantes. “Se trataría de un hecho puntual motivado por una discusión vial. No hay antecedentes que apunten a un ajuste de cuentas”, precisó.

La PDI y el Laboratorio de Criminalística quedaron a cargo de las pericias, entre ellas la revisión de cámaras y el análisis de las vainillas encontradas en el sitio. Las autoridades buscan identificar al responsable y confirmar si el vehículo involucrado ha participado en otros hechos violentos.

En tanto, se indicó que el vehículo desde el cual se efectuaron los disparos se dio a la fuga y es intensamente rastreado por las policías.

