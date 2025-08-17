;

Pronostican dos nuevos sistemas frontales para Santiago: la lluvia volverá a la región Metropolitana muy pronto

Uno de los eventos meteorológicos podría dejar entre 10 y 12 milímetros de agua.

Javier Méndez

Pronostican dos nuevos sistemas frontales para Santiago: la lluvia volverá a la región Metropolitana muy pronto

Pronostican dos nuevos sistemas frontales para Santiago: la lluvia volverá a la región Metropolitana muy pronto / AlxeyPnferov

Tras el fin de semana largo, la lluvia debería volver a Santiago debido al avance de una baja segregada.

Acorde al pronóstico de Meteored, este lunes 18 de agosto hay posibilidad de chubascos aislados en la capital de la región Metropolitana.

Pero ojo, las actualizaciones recientes hablan de montos inferiores a los que se había previsto.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) habla de cielo cubierto y caída de agua en la noche.

De cualquier forma, el frío seguirá siendo protagonista en los termómetros. La mínima será de 8ºC y la máxima de 15ºC.

Revisa también:

ADN

Un segundo evento meteorológico se presentará en la mitad de la semana.

Todo consiste en un nuevo margen frontal que se desplazará por varias regiones de Chile, incluyendo sectores del centro.

Según explicó el meteorólogo de Mega Jaime Leyton, la situación “inicia el jueves (21) durante la tarde y se extiende hasta el viernes (22)”.

El especialista también habló de cifras. Se podrían esperar entre 10 y 12 milímetros de agua, “pero más distribuidos en el tiempo”, señaló.

De momento, el modelo ECMWF prevé importantes acumulados el jueves; sin embargo, debemos esperar nuevos ajustes”, advirtió Meteored.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad