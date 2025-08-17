Pronostican dos nuevos sistemas frontales para Santiago: la lluvia volverá a la región Metropolitana muy pronto / AlxeyPnferov

Tras el fin de semana largo, la lluvia debería volver a Santiago debido al avance de una baja segregada.

Acorde al pronóstico de Meteored, este lunes 18 de agosto hay posibilidad de chubascos aislados en la capital de la región Metropolitana.

Pero ojo, las actualizaciones recientes hablan de montos inferiores a los que se había previsto.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) habla de cielo cubierto y caída de agua en la noche.

De cualquier forma, el frío seguirá siendo protagonista en los termómetros. La mínima será de 8ºC y la máxima de 15ºC.

Un segundo evento meteorológico se presentará en la mitad de la semana.

Todo consiste en un nuevo margen frontal que se desplazará por varias regiones de Chile, incluyendo sectores del centro.

Según explicó el meteorólogo de Mega Jaime Leyton, la situación “inicia el jueves (21) durante la tarde y se extiende hasta el viernes (22)”.

El especialista también habló de cifras. Se podrían esperar entre 10 y 12 milímetros de agua, “pero más distribuidos en el tiempo”, señaló.

“De momento, el modelo ECMWF prevé importantes acumulados el jueves; sin embargo, debemos esperar nuevos ajustes”, advirtió Meteored.