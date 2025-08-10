¿Cuántos fines de semana largos quedan en 2025? El primero es en pleno agosto

Si te preguntas cuándo podrás disfrutar de un merecido descanso antes de que termine el año, agosto tiene buenas noticias. Este mes trae el primer fin de semana largo del segundo semestre.

El feriado corresponde a la conmemoración de la Asunción de la Virgen, una fecha religiosa establecida oficialmente en 1915. Este día no es feriado irrenunciable.

Por lo anterior, no todos podrán descansar, ya que el comercio, centros comerciales y supermercados seguirán operando en sus horarios normales.

Las buenas noticias son que, más allá de agosto, el calendario chileno aún ofrece varios fines de semana largos que permitirán disfrutar de pausas importantes antes de que finalice el 2025.

¿Cuántos fines de semana largos quedan en 2025?

Entre los fines de semana largos que aún quedan en 2025 destacan:

Viernes 15 de agosto : Asunción de la Virgen

: Asunción de la Virgen Jueves 18 y viernes 19 de septiembre : Fiestas Patrias (Independencia Nacional y Día de las Glorias del Ejército)

: Fiestas Patrias (Independencia Nacional y Día de las Glorias del Ejército) Viernes 31 de octubre : Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Estas fechas son ideales para planificar escapadas o actividades en familia y aprovechar al máximo el tiempo libre que queda durante el año