Lluvia, nieve y granizos: este día volverá el mal tiempo a Santiago por una nueva baja segregada

Al menos así lo pronosticó el sitio especializado Meteored. Revisa aquí los detalles del evento meteorológico.

Javier Méndez

Pese a que el viernes 15 de agosto la lluvia regresó a algunos sectores de Santiago, aunque de manera débil, se espera una nueva jornada marcada por las precipitaciones.

Según el sitio Meteored, el próximo lunes llegará una segunda baja segregada, con probabilidad de chubascos, además de posibles tormentas eléctricas, nieve y granizos.

En la cordillera metropolitana volveremos a tener nevadas, las cuales según el modelo europeo partirían desde los 2100 metros, hacia arriba”, detalla el pronóstico.

Todo se haría sentir desde la tarde-noche. En cifras, podrían caer entre 1 y 5 milímetros de agua en total.

¿Y qué pasará con las temperaturas? La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señaló que la mínima será de 8ºC y la máxima de 14ºC, siguiendo la tendencia de jornadas previas.

Por otra parte, este domingo 17 de agosto no se descarta la posibilidad de algunas gotas en sectores aislados.

Acorde al modelo de referencia del Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF) se trataría de precipitaciones poco significativas.

De cualquier forma, de aquí al inicio de la próxima semana el pronóstico podría cambiar.

