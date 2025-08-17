Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 17 de agosto, y quién transmite?

Hoy, domingo 17 de agosto, el fútbol chileno cierra el fin de semana largo con una agenda que contempla siete partidos.

Tres de estos darán cierre a la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025, otros dos a la jornada 21 de la Primera B y dos más a la fecha 17 de la Segunda División Profesional.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 17 de agosto comenzará a las 12:30 horas, en el Estadio Nacional, donde Universidad de Chile enfrentará al Audax Italiano, con arbitraje de Piero Maza y transmisión en vivo de ADN Deportes, además de la señal por TV de TNT Sports Premium.

Luego, la acción se concentrará en Talcahuano, donde desde las 15:00 horas se enfrenten Huachipato y Deportes Limache. Diego Flores dirigirá el compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Tras ello, la actividad seguirá en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde a partir de las 17:30 horas, Coquimbo Unido se medirá ante Everton. Franco Jiménez será el juez del compromiso, que será transmisión en vivo de ADN Deportes, además de la señal por TV de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso comenzará su accionar desde las 12:30 horas, en el Regional Calvo y Bascuñán, donde Deportes Antofagasta enfrentará a Deportes Recoleta, con arbitraje de Mario Salvo y transmisión de TNT Sports.

El cierre de jornada se dará a contar de las 15:00 horas, en el Municipal de San Bernardo, donde Magallanes enfrentará a Cobreloa. Héctor Jona será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Segunda División Profesional

La tercera categoría en importancia del balompié nacional comenzará su actividad a contar de las 12:30 horas, cuando Real San Joaquín se mida con San Antonio Unido en el Municipal de Rengo, con arbitraje de Óscar Ávila y transmisión de La Liga 2D.

Luego, desde las 15:00 horas, en el Estadio Soinca Bata, Deportes Melipilla recibirá a General Velásquez. Cristián Droguett será el juez del cotejo, que será transmisión de La Liga 2D.