Los candidatos que ya comienzan a asomarse en el Monumental para sustituir a Jorge Almirón

Héctor Tapia tendría que asumir el interinato, pero hay otros nombres que asoman en pos de reemplazar al argentino.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

Aunque no fue del todo explícito en conferencia de prensa, Jorge Almirón ya asume que el partido con la UC fue el último de su período a cargo de Colo Colo.

Todo indica que en las próximas horas o días, el argentino finiquitará su salida del “Cacique”.

Con ello, Héctor Tapia, jefe del área formativa del club, tendrá que asumir el interinato de cara al siguiente desafío albo, el viernes, ante Palestino.

De todas formas, la “danza de nombres” ya arrancó en torno al Estadio Monumental, con opciones como las de exentrenadores albos, como Gustavo Quinteros y Pablo Guede, ambos ahora ya sin club.

Según información de ADN Deportes, otro nombre que seducen en la directiva de Blanco y Negro es el del argentino Juan Pablo Vojvoda, que hace algunas semanas dejó de ser DT de Fortaleza y que ya dirigió en Chile, concretamente en Unión La Calera.

A los anteriores se suma otro cesante con pasado en el fútbol chileno, Pablo “Vitamina” Sánchez, que ya hace meses sonó para llegar a Colo Colo en el primer amago de salida de Jorge Almirón.

