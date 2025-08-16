;

¿Ahora si? ANFP propondrá nuevo estadio para disputar la Supercopa Chilena 2025

Según información de ADN Deportes, el ente rector del fútbol chileno apunta a disputar el juego en Santa Laura.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

A más de seis meses de la fecha en que tendría que haberse desarrollado, la Supercopa Chilena 2025 aún no tiene lugar ni día para disputarse.

Los problemas de seguridad han impedido que Colo Colo y la U de Chile puedan definir al monarca de dicho torneo en cancha neutral.

Pese a la insistencia desde los albos por disputar aquel campeonato en una llave de ida y vuelta, la ANFP no dará su brazo a torcer y la próxima semana desarrollará una nueva reunión con la Mesa de Programación.

Según información de ADN Deportes, el ente rector del balompié volverá a la carga para que la Supercopa Chilena 2025 se dispute, con público, el domingo 14 de septiembre.

El detalle, eso sí, es que la ANFP no insistirá en que el juego se desarrolle en el Bicentenario de La Florida, sino que propondrán que el encuentro se dispute en el Estadio Santa Laura.

Habrá que ver si este planteamiento encuentra asidero en Carabineros y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

