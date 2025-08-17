Marco Enríquez-Ominami acusa a Parisi de promover actos ilegales tras convocatoria al Servel: “Deberá asumir las consecuencias”

Marco Enríquez-Ominami (MEO) lanzó duras críticas contra Franco Parisi, tras su llamado a seguidores a acudir al Servel este lunes 18 de agosto sin contar con los permisos correspondientes.

A través de su cuenta de Instagram, en un comunicado de prensa, el candidato presidencial aseguró que el abanderado del Partido de la Gente estaría infringiendo la ley al convocar a personas a concurrir de manera masiva y sin autorización.

“Un candidato a La Moneda no puede promover desorden ni ilegalidad. En democracia, el respeto a la ley no es opcional”, señaló MEO en redes sociales.

Además, recalcó que su propio acto de inscripción ante el Servel se realizará de forma pacífica, masiva y con autorización oficial de la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana.

El comunicado del postulante a la Presidencia detalla que cualquier persona u organización debe respetar la normativa vigente, recordando que la ley tipifica como delito la promoción de actos que alteren el orden público. Por ello, MEO exigió a Parisi cancelar de inmediato su convocatoria y advertir públicamente a sus seguidores de no asistir al Servel sin autorización.

“En caso contrario, deberá asumir personalmente las consecuencias legales de sus actos y de cualquier alteración del orden público derivada de su convocatoria irregular”, advierte el documento, que también subraya el compromiso de MEO de llevar a cabo su inscripción de manera ordenada.

El acto de MEO se realizará a las 11:00 horas en el frontis del Servel, ubicado en Esmeralda 611, Santiago, y busca enfatizar la importancia de respetar la ley como base de la democracia y la convivencia cívica.