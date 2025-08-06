“¿No entiendo por qué están silbando?”: el comentario de Parisi que generó rechazo en el público de conversatorio presidencial

;

Sus palabras generaron molestia en parte del público y provocaron reacciones cruzadas en redes sociales.

Franco Parisi protagonizó un momento incómodo durante el conversatorio presidencial “El Futuro de la Minería en Chile”, realizado este miércoles en la Universidad Católica y que contó con la presencia de algunos candidatos a La Moneda.

El candidato del Partido de la Gente (PDG) intentó elogiar a los trabajadores del rubro, pero terminó desatando una ola de críticas por el tono y contenido de sus palabras.

Durante su intervención, Parisi defendió los altos sueldos del sector y lanzó: “¡Ojalá que ganen más! ¡Ojalá que se compren una camioneta más grande! ¡Ojalá que enchulen a la vieja si quieren!”.

Sus dichos provocaron risas y pifias entre los asistentes, ante lo cual respondió desconcertado: “¿No entiendo por qué están silbando?”.

El episodio se viralizó en redes sociales y generó reacciones tanto desde la derecha como la izquierda.

Pocos minutos después, Parisi anunció que debía abandonar el foro por motivos personales.

“Lamento tener que retirarme, pero no tengo un jet privado todavía”, dijo, tras cerrar su participación con la frase: “Con Parisi Presidente vamos a transformar todas las regiones en los mejores lugares para vivir”.

