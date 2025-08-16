;

“¿Por qué estamos votando por gente así?”: Savka Pollak cuestiona apoyo a Parisi por historial como deudor de pensión de alimentos

La exrostro de SQP manifestó su asombro por el amplio respaldo que conserva el líder del Partido de la Gente.

Archivo / Agencia Uno

Archivo / Agencia Uno

La exmodelo y figura televisiva Savka Pollak lanzó duras críticas hacia la candidatura presidencial de Franco Parisi, apuntando directamente a su historial como deudor de pensión de alimentos.

La exintegrante de SQP aseguró que le sorprende la masiva adhesión que mantiene el líder del Partido de la Gente, pese a los cuestionamientos que lo rodean.

“Franco Parisi es un deudor de alimentos y pareciera que no es algo tan importante (...) a mí lo que me llama la atención es la cantidad de gente que lo sigue, la cantidad de gente que lo apoya”, señaló, según declaraciones recogidas por La Cuarta.

La exconductora agregó que no cuestiona que cualquier persona que cumpla con los requisitos pueda postular a La Moneda, pero sí criticó el respaldo que logra un candidato con este tipo de antecedentes.

“Podría presentarse y ser un deudor de alimentos, incluso desde otro país, como en elecciones pasadas, pero lo extraño es que saque la gran cantidad de votación que saca, una persona con esas características. Se puede presentar cualquiera, pero ¿por qué estamos votando por gente así?”, enfatizó.

Pollak, quien hoy trabaja en el departamento de la mujer de la Municipalidad de Vitacura, también advirtió sobre la desigualdad en el trato social hacia hombres y mujeres en estas situaciones. “Todavía eso no es tan castigado, pero la mujer que abandona es tremendamente castigada”, remarcó.

Aunque reconoció que Parisi puede tener cualidades académicas y de liderazgo, sostuvo que no considera adecuado que ocupe un cargo de tal relevancia. “Puede tenerlo, pero a mí me parece que no es una persona que deberíamos tener en un cargo tan importante”, puntualizó.

