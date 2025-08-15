;

Se oficializa nuevo candidato a La Moneda: Harold Mayne-Nicholls logra reunir las 35 mil firmas de patrocinio

Con esto, el expresidente de la ANFP se transforma en el primer independiente en reunir los apoyos ciudadanos solicitados por el Servel para inscribir la candidatura.

Mario Vergara

El comando de Harold Mayne-Nicholls anuncuó que a las 18:20 horas de este viernes 15 de agosto de 2025, la candidatura alcanzó los 35.361 patrocinios exigidos por el Servicio Electoral (Servel), con lo que aseguró su inscripción como candidato a la Presidencia de la República.

De acuerdo con el equipo del exdirigente deportivo, el umbral de firmas se completó durante la tarde, validando el requisito de patrocinio ciudadano que habilita la aparición del postulante en la papeleta presidencial. Con ello, Mayne-Nicholls se convierte en el primer candidato en cumplir la exigencia de patrocinios para esta elección.

Tras el hito, el aspirante destacó el trabajo territorial que permitió sumar apoyos. “Esta ha sido un trabajo increíble de cientos de chilenos y chilenas que creen en un camino diferente a los extremos para nuestro querido Chile”, señaló.

Agradecimientos y mensaje a voluntarios

El postulante agradeció la labor de los equipos de base que participaron en la recolección. “Estoy muy agradecido de las decenas de voluntarias y voluntarios que dejaron los pies en la calle para poder entregarle a Chile una alternativa diferente de gobernanza, donde nadie sobra”, afirmó.

Según su comando, el despliegue incluyó recorridos por distintas regiones con el objetivo de recoger inquietudes y prioridades locales, que —aseguran— serán incorporadas a su programa.

Enfoque de campaña

La candidatura presentó el logro como resultado de un “esfuerzo colectivo que ha recorrido el país”, con énfasis en un mensaje de unidad, justicia y prosperidad. El equipo subrayó que el patrocinio se obtiene por decisión individual de cada ciudadano y que, cumplido el requisito, avanzarán en presentar propuestas sectoriales.

En paralelo, la campaña anticipó actividades de consolidación programática y encuentros abiertos con adherentes, de cara a la etapa formal de propaganda y debates que definirá el calendario electoral.

