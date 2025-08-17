“Los robos arbitrales siguen vigentes; no puede ser que cada fin de semana se hable más de los árbitros que del fútbol”

El pasado viernes, Deportes Temuco cayó por 2-0 ante Santiago Wanderers en el Estadio Germán Becker, en un partido válido por la fecha 21 de la Primera B y que terminó con polémica por un penal no sancionado a favor del “Pije”.

Tras el encuentro, el presidente del cuadro de la Región de la Araucanía, Marcelo Salas, no se guardó nada y lanzó un fuerte reclamo en contra del desempeño del árbitro Miguel Araos.

“Hay un penal clarísimo que no nos cobraron y que pudo haber cambiado el partido. Este tipo de situaciones se repite y demuestra que los robos arbitrales siguen vigentes en la Primera B”, declaró el “Matador” en declaraciones recogidas por el sitio Primera B Chile.

El exdelantero nacional profundizó en el mal momento del arbitraje nacional y agregó que “no puede ser que cada fin de semana se hable más de los árbitros que del fútbol. Esto afecta a los clubes y al campeonato en general”.

Cabe destacar que esta derrota dejó a Deportes Temuco en el undécimo lugar de la tabla con 25 puntos, lejos del líder Santiago Wanderers (36) y a cinco unidades de los puestos de clasificación a la Liguilla de Ascenso.

Así las cosas, el “Pije” deberá levantar cabeza en las próximas jornadas para seguir en carrera por un cupo a la Primera División. Su próximo desafío será el lunes 25 de agosto ante San Luis de Quillota, que acaba de despedir al técnico Juan José Luvera.