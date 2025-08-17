;

“Los robos arbitrales siguen vigentes; no puede ser que cada fin de semana se hable más de los árbitros que del fútbol”

“Esto afecta a los clubes y al campeonato en general”, declaró el presidente de Deportes Temuco, Marcelo Salas, tras la última derrota ante Santiago Wanderers por la Primera B.

Bastián Lizama

El pasado viernes, Deportes Temuco cayó por 2-0 ante Santiago Wanderers en el Estadio Germán Becker, en un partido válido por la fecha 21 de la Primera B y que terminó con polémica por un penal no sancionado a favor del “Pije”.

Tras el encuentro, el presidente del cuadro de la Región de la Araucanía, Marcelo Salas, no se guardó nada y lanzó un fuerte reclamo en contra del desempeño del árbitro Miguel Araos.

“Hay un penal clarísimo que no nos cobraron y que pudo haber cambiado el partido. Este tipo de situaciones se repite y demuestra que los robos arbitrales siguen vigentes en la Primera B”, declaró el “Matador” en declaraciones recogidas por el sitio Primera B Chile.

El exdelantero nacional profundizó en el mal momento del arbitraje nacional y agregó que “no puede ser que cada fin de semana se hable más de los árbitros que del fútbol. Esto afecta a los clubes y al campeonato en general”.

Cabe destacar que esta derrota dejó a Deportes Temuco en el undécimo lugar de la tabla con 25 puntos, lejos del líder Santiago Wanderers (36) y a cinco unidades de los puestos de clasificación a la Liguilla de Ascenso.

Así las cosas, el “Pije” deberá levantar cabeza en las próximas jornadas para seguir en carrera por un cupo a la Primera División. Su próximo desafío será el lunes 25 de agosto ante San Luis de Quillota, que acaba de despedir al técnico Juan José Luvera.

