Cae otro técnico en el fútbol chileno: “Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos”

Además de la inminente salida de Jorge Almirón de Colo Colo, este sábado se confirmó el despido de otro técnico en el fútbol chileno. Se trata del argentino Juan José Luvera, quien fue cesado de su cargo en San Luis de Quillota.

A través de redes sociales, el cuadro canario comunicó que “se ha puesto término al vínculo contractual con el cuerpo técnico encabezado por el señor Juan José Luvera”.

“Agradecemos profundamente el profesionalismo y el compromiso por nuestra institución. Valoramos además las labores realizadas por el equipo de trabajo a nuestro plantel profesional", agregó el club.

Finalmente, indicaron que “les deseamos a cada uno el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales y personales. Desde el día lunes 18 de agosto el primer equipo será dirigido por el señor Fernando Guajardo".

La decisión fue tomada a solo horas de la derrota por 1-0 que sufrió San Luis en su visita a Unión San Felipe, elenco que hasta ayer se ubicaba entre los colistas de la Primera B y que significó la segunda caída consecutiva del conjunto de Quillota.

De esta manera, Luvera dejó la banca de los “Canarios” con apenas dos victorias en los últimos 11 partidos del torneo del Ascenso. El estratega trasandino había asumido el cargo en julio de este 2025 y dejó al equipo en la décima posición de la tabla con 27 puntos.