VIDEOS. Gol y asistencia: Darío Osorio es figura en triunfo del Midtjylland por la Superliga de Dinamarca

El atacante chileno volvió a brillar en la victoria de su equipo como visitante frente al Vejle Boldklub.

El atacante chileno, Darío Osorio, fue figura este domingo al aportar una asistencia y un gol en la victoria del Midtjylland por 2-0 ante Vejle Boldklub en el marco de la quinta fecha de la Superliga de Dinamarca.

Sobre el final del compromiso disputado en el Vejle Stadion, el formado en la U de Chile fue clave en la apertura del marcador, al habilitar de gran manera a Franculino Djú (76′) para que convirtiera el 1-0 a favor del cuadro visitante.

Posteriormente, en los descuentos del partido, Osorio se encargó de sentenciar el triunfo tras finalizar un letal contragolpe a los 90+7′. El futbolista nacional recibió el balón sin marca cerca del punto penal y definió con categoría para decretar el definitivo 2-0.

Este es el segundo gol que marca el oriundo de Hijuelas en la actual temporada con el Midtjylland. El jugador de 22 años ya había convertido un tanto frente al Hibernian de Escocia por la tercera ronda de los playoffs de la Europa League.

Con este resultado, el cuadro de Herning se ubicó en el segundo lugar de la tabla de la Superliga de Dinamarca con 9 puntos en cinco jornadas disputadas, a solo tres unidades del líder Copenhague (12).

Revisa la asistencia y el gol de Darío Osorio en el triunfo del Midtjylland

