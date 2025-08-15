;

VIDEO. Aniversario dulce: Santiago Wanderers da el golpe y es el nuevo líder de la Primera B

Los caturros celebraron sus 133 años de vida con un vital triunfo sobre Deportes Temuco.

Carlos Madariaga

En el cierre de la jornada de viernes feriado que dio inicio a la fecha 21 de la Primera B, Santiago Wanderers asoma como el gran ganador.

Todo luego que los caturros celebraron de la mejor manera sus 133 años de vida al vencer en el sur del país a Deportes Temuco.

En un encuentro parejo en el Germán Becker, el cuadro dirigido por Domingo Sorace supo pegar en los momentos clave y, antes del final del primer tiempo, Ethan Espinoza, tras golpe de cabeza, abrió la cuenta para Santiago Wanderers.

En el segundo lapso, Deportes Temuco intentó ir por el deporte, pero el elenco de Valparaíso cerró el partido con el tanto de Jorge Gatica a los 85 minutos.

Con este resultado, Santiago Wanderers llegó a los 36 puntos, afianzándose como único líder de la Primera B, a la espera de lo que haga Deportes Copiapó este sábado, ante Deportes Concepción.

