Celebra Darío Osorio: Midtjylland se instala en la última ronda de clasificación a la Europa League

El atacante chileno ingresó en el segundo tiempo del triunfo ante el Fredrikstad de Noruega.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Midtjylland, con Darío Osorio en cancha, avanzó este jueves a la última fase de clasificación a la Europa League 2025-26, luego de vencer al Fredrikstad de Noruega en el partido de vuelta de la tercera ronda jugado en el MCH Arena.

El equipo del atacante chileno, quien fue figura en el duelo de ida, llegó a la definición con una ventaja de 3-1 en el global y se encargó de sentenciar la llave con otra sólida victoria por 2-0 como local en Dinamarca.

El formado en la U de Chile ingresó al minuto 78 del segundo tiempo por Mikel Gogorza, por lo que vio desde la banca las anotaciones de Mads Beck Sorensen (9′) y Paulinho (17′).

Así las cosas, Midtjylland se impuso por 5-1 en la serie al Fredrikstad y se citó con el KuPS Kuopio de Finlandia en la última ronda de clasificación previa a la fase de liga de la Europa League.

El partido de ida entre ambos elencos se disputará el 21 de agosto en Dinamarca, mientras que la vuelta se llevará a cabo el 28 del mismo mes en Finlandia. El horario de ambos encuentros aún no ha sido definido.

