Esteban González y la ventaja de Coquimbo Unido sobre la U: “No tenemos miedo a decir que nos ilusiona”

“Independiente de la diferencia que haya en la tabla, queda muchísimo”, señaló también el DT de los “Piratas”.

Javier Catalán

FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

Coquimbo Unido aprovechó la caída de la U ante Audax Italiano y este domingo se puso a nueve puntos de los azules en la cima del Campeonato Nacional, tras vencer por 2-1 a Everton de Viña del Mar.

Esteban González, entrenador de los “Piratas”, analizó el importante triunfo en conferencia de prensa, donde nuevamente mostró mesura por el momento de su equipo y se refirió a la diferencia que le sacó al elenco universitario.

Lo tomamos con tranquilidad. Si quedara una fecha y el torneo terminara ahora, obviamente cambiaría la forma de visualizar lo que viene. No podemos faltarle el respeto a ningún equipo, cada encuentro para nosotros es muy difícil”, señaló el DT.

Acerca de la ventaja sobre la U, agregó: “si cambiáramos la forma en la que venimos trabajando el mensaje interno, seríamos irresponsables. Independiente de la diferencia que haya en la tabla, queda muchísimo”.

No tenemos miedo a decir que nos ilusiona, primero por la forma de entrenar. Ustedes solo ven los partidos, pero los jugadores en la semana han evolucionado muchísimo. El proceso se disfruta”, añadió.

“El equipo no va a cambiar en nada. Nuestra percepción interna sigue siendo la misma desde la primera fecha, lo que cambia es lo externo y eso no lo controlamos nosotros”, sentenció el “Chino”.

