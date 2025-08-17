;

Tras dos tercios ya disputados: el camino que le resta a los aspirantes al título del Campeonato Nacional 2025

Coquimbo Unido tiene la primera opción, pero tres son los equipos que algo más podrían decir en la lucha por la corona de la Liga de Primera.

Gonzalo Miranda

Con 30 puntos aún en juego, pero con una diferencia más que considerable, este domingo, Coquimbo Unido dio un nuevo paso buscando quedarse con la corona del Campeonato Nacional 2025.

Tras el nuevo tropiezo de la Universidad de Chile, los ‘piratas’ son líderes del torneo con 47 puntos, nueve más que los azules y 10 por sobre Audax Italiano. El otro que algo podría decir es Palestino, que con 35 unidades y un partido menos, se podría sumar a los candidatos.

Es por ello que, disputados ya dos tercios del torneo, junto al equipo de ADN.cl te contamos el camino que le restan a los cuatro principales aspirantes a la corona del fútbol chileno en Primera División.

Todo comenzará el próximo fin de semana, cuando Audax Italiano busque restarle diferencia a Coquimbo Unido. Luego, todos jugarán en condición de visitante, donde destaca el Superclásico entre Colo Colo y la U.

Los albos, alejados de la pelea, podrían definir el destino de todos los aspirantes. Primero será rival de Palestino, luego de la U, más adelante del propio Coquimbo Unido y en la última fecha, del Audax Italiano.

Otro dato a tomar en consideración, será el “parón” que tendrá la Liga de Primera por el Mundial Sub 20 en nuestro país: no habrá fútbol entre el 14 de septiembre y el 19 de octubre.

Finalmente, la jornada 29 (la penúltima) podría ser definitiva si es que la pelea continúa: Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Coquimbo Unido. ¿Alguno de los dos podrá ser campeón en dicho encuentro? Hagan sus apuestas.

El camino que le resta al Campeonato Nacional

Fecha 21 | 22-24 de agosto

  • Palestino vs. Colo Colo
  • Audax Italiano vs. Coquimbo Unido
  • Universidad de Chile vs. Everton

Fecha 22 | 28-31 de agosto

  • Unión La Calera vs. Palestino
  • Huachipato vs. Coquimbo Unido
  • O’Higgins vs. Audax Italiano
  • Colo Colo vs. Universidad de Chile

Fecha 23 | 14 septiembre

  • Deportes La Serena vs. Universidad de Chile
  • Coquimbo Unido vs. Ñublense
  • Unión Española vs. Audax Italiano
  • Palestino vs. O’Higgins

Fecha 24 | 19 octubre

  • Universidad de Chile vs. Palestino
  • Coquimbo Unido vs. Colo Colo
  • Audax Italiano vs. Unión La Calera

Fecha 25 | 26 de octubre

  • Universidad Católica vs. Universidad de Chile
  • Deportes La Serena vs. Audax Italiano
  • Palestino vs. Everton
  • O’Higgins vs. Coquimbo Unido

Fecha 26 | 2 de noviembre

  • Huachipato vs. Universidad de Chile
  • Coquimbo Unido vs. Unión La Calera
  • Palestino vs. Deportes Limache
  • Audax Italiano vs. Cobresal

Fecha 27 | 9 de noviembre

  • Universidad de Chile vs. Deportes Limache
  • Palestino vs. Coquimbo Unido
  • Huachipato vs. Audax Italiano

Fecha 28 | 23 de noviembre

  • Universidad Católica vs. Palestino
  • Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena
  • Audax Italiano vs. Everton
  • O’Higgins vs. Universidad de Chile

Fecha 29 | 30 de noviembre

  • Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido
  • Deportes La Serena vs. Palestino
  • Audax Italiano vs. Ñublense

Fecha 30 | 7 de diciembre

  • Colo Colo vs. Audax Italiano
  • Deportes Iquique vs. Universidad de Chile
  • Coquimbo Unido vs. Unión Española
  • Palestino vs. Huachipato

