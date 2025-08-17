Tras dos tercios ya disputados: el camino que le resta a los aspirantes al título del Campeonato Nacional 2025

El camino que le resta a los aspirantes al título del Campeonato Nacional 2025

Con 30 puntos aún en juego, pero con una diferencia más que considerable, este domingo, Coquimbo Unido dio un nuevo paso buscando quedarse con la corona del Campeonato Nacional 2025.

Tras el nuevo tropiezo de la Universidad de Chile, los ‘piratas’ son líderes del torneo con 47 puntos, nueve más que los azules y 10 por sobre Audax Italiano. El otro que algo podría decir es Palestino, que con 35 unidades y un partido menos, se podría sumar a los candidatos.

Es por ello que, disputados ya dos tercios del torneo, junto al equipo de ADN.cl te contamos el camino que le restan a los cuatro principales aspirantes a la corona del fútbol chileno en Primera División.

Todo comenzará el próximo fin de semana, cuando Audax Italiano busque restarle diferencia a Coquimbo Unido. Luego, todos jugarán en condición de visitante, donde destaca el Superclásico entre Colo Colo y la U.

Los albos, alejados de la pelea, podrían definir el destino de todos los aspirantes. Primero será rival de Palestino, luego de la U, más adelante del propio Coquimbo Unido y en la última fecha, del Audax Italiano.

Otro dato a tomar en consideración, será el “parón” que tendrá la Liga de Primera por el Mundial Sub 20 en nuestro país: no habrá fútbol entre el 14 de septiembre y el 19 de octubre.

Finalmente, la jornada 29 (la penúltima) podría ser definitiva si es que la pelea continúa: Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Coquimbo Unido. ¿Alguno de los dos podrá ser campeón en dicho encuentro? Hagan sus apuestas.

El camino que le resta al Campeonato Nacional

Fecha 21 | 22-24 de agosto

Palestino vs. Colo Colo

vs. Colo Colo Audax Italiano vs. Coquimbo Unido

vs. Universidad de Chile vs. Everton

Fecha 22 | 28-31 de agosto

Unión La Calera vs. Palestino

Huachipato vs . Coquimbo Unido

O’Higgins vs. Audax Italiano

Colo Colo vs. Universidad de Chile

Fecha 23 | 14 septiembre

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile

Coquimbo Unido vs. Ñublense

vs. Ñublense Unión Española vs . Audax Italiano

Palestino vs. O’Higgins

Fecha 24 | 19 octubre

Universidad de Chile vs. Palestino

vs. Coquimbo Unido vs. Colo Colo

vs. Colo Colo Audax Italiano vs. Unión La Calera

Fecha 25 | 26 de octubre

Universidad Católica vs. Universidad de Chile

Deportes La Serena vs. Audax Italiano

Palestino vs. Everton

vs. Everton O’Higgins vs. Coquimbo Unido

Fecha 26 | 2 de noviembre

Huachipato vs. Universidad de Chile

Coquimbo Unido vs. Unión La Calera

vs. Unión La Calera Palestino vs. Deportes Limache

vs. Deportes Limache Audax Italiano vs. Cobresal

Fecha 27 | 9 de noviembre

Universidad de Chile vs. Deportes Limache

vs. Deportes Limache Palestino vs. Coquimbo Unido

vs. Huachipato vs. Audax Italiano

Fecha 28 | 23 de noviembre

Universidad Católica vs. Palestino

Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena

vs. Deportes La Serena Audax Italiano vs. Everton

vs. Everton O’Higgins vs. Universidad de Chile

Fecha 29 | 30 de noviembre

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido

vs. Deportes La Serena vs. Palestino

Audax Italiano vs. Ñublense

Fecha 30 | 7 de diciembre