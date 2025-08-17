“El sistema de seguridad está absolutamente sobrepasado”: la dura crítica de Yáñez tras fuga de reo asesino de carabinero en Valparaíso

El retirado general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, reaccionó con dureza a la reciente fuga de tres internos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso, entre ellos Juan Israel González Quezada, condenado a presidio perpetuo por el asesinato del suboficial mayor David Florido en 2022.

En una declaración pública, recogida por La Tercera, el extitular de la policía expresó “profundo pesar e impotencia” y advirtió que la evasión refleja el colapso del sistema penitenciario.

“Vemos cómo el sistema de seguridad se encuentra absolutamente sobrepasado y sobredemandado, sin encontrar respuestas ni consuelo”, señaló.

El escape ocurrió la madrugada del 15 de agosto, cuando los reclusos cortaron los barrotes de sus celdas en un módulo de alta seguridad y se descolgaron con un cable de acero hacia un vehículo que los esperaba en el exterior. El hecho motivó la salida de tres jefes de Gendarmería en la región.

Para Yáñez, esta situación refleja falencias estructurales. “Pareciera ser que delinquir resulta rentable para los delincuentes, ya que la probabilidad de detenerlos es baja, de que los dejen en prisión preventiva es baja, de que los condenen es baja y de que cumplan efectivamente la condena también lo es”, enfatizó.

El exjefe policial apuntó además a la falta de recursos y herramientas tecnológicas en las instituciones de seguridad. “No todos los policías cuentan con cámaras corporales o pistolas. ¿Cómo enfrentar la nueva realidad criminal sin equipamiento adecuado?”, cuestionó.

En esa línea, criticó la visión política sobre la seguridad pública. “Si la seguridad se sigue viendo como un costo y no como una inversión, difícilmente observaremos algún cambio”, advirtió, subrayando que se requiere decisión y voluntad para priorizar lo esencial en la protección ciudadana.

Finalmente, Yáñez lamentó que la ecuación actual incluya no solo bajas probabilidades de sanción efectiva, sino ahora también la posibilidad de fugas. “Esto nos deja una ecuación crítica para la seguridad del país”, concluyó.