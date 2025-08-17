;

Asesinan a hombre de 27 años en sector de Achupallas en Viña del Mar

Detectives de la PDI investigan el homicidio ocurrido en la parte alta de la ciudad, donde un sospechoso de 40 años fue detenido.

Verónica Villalobos

Asesinan a hombre de 27 años en sector de Achupallas en Viña del Mar

Asesinan a hombre de 27 años en sector de Achupallas en Viña del Mar / Lukas Solis

Santiago

Un hombre de 27 años fue asesinado a disparos la noche del sábado en la parte alta de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

Según el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso de la PDI, la víctima presentaba múltiples heridas por proyectiles balísticos en las extremidades inferiores, y su muerte se habría producido por un shock hipovolémico derivado de estos impactos.

El crimen ocurrió en un sector de tomas ubicado detrás de la feria Caupolicán, en el área de Achupallas.

Un equipo de detectives se encuentra trabajando en el lugar, recolectando evidencias biológicas y balísticas, tomando declaraciones a testigos y revisando grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir los hechos.

En el marco de las diligencias, la policía detuvo a un hombre chileno de 40 años con antecedentes policiales, quien estaría vinculado al homicidio.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y la posible participación de otras personas.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad