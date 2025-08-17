Asesinan a hombre de 27 años en sector de Achupallas en Viña del Mar / Lukas Solis

Santiago

Un hombre de 27 años fue asesinado a disparos la noche del sábado en la parte alta de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

Según el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso de la PDI, la víctima presentaba múltiples heridas por proyectiles balísticos en las extremidades inferiores, y su muerte se habría producido por un shock hipovolémico derivado de estos impactos.

El crimen ocurrió en un sector de tomas ubicado detrás de la feria Caupolicán , en el área de Achupallas.

Un equipo de detectives se encuentra trabajando en el lugar, recolectando evidencias biológicas y balísticas, tomando declaraciones a testigos y revisando grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir los hechos.

En el marco de las diligencias, la policía detuvo a un hombre chileno de 40 años con antecedentes policiales , quien estaría vinculado al homicidio.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y la posible participación de otras personas.