VIDEO. ¿Pifias o aplausos? Así fue el recibimiento de los hinchas de la U a Eduardo Vargas en el Nacional

El delantero regresó al recinto de Ñuñoa para enfrentar a los azules con la camiseta de Audax Italiano.

Bastián Lizama

Carlos Madariaga

Agencia Uno

Agencia Uno

Universidad de Chile enfrenta este domingo a Audax Italiano en el Estadio Nacional por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025, en un partido marcado por el reencuentro entre los azules y Eduardo Vargas.

El delantero de 35 años volvió al recinto de Ñuñoa para jugar un duelo de la competencia local tras partir a Europa hace 14 años. Sin embargo, lo hizo con la camiseta de los “Itálicos”, elenco que lo fichó tras su fallida y polémica negociación con Azul Azul.

A pesar de su frustrado regreso al cuadro estudiantil, “Turboman” tuvo un grato recibimiento por parte de los hinchas de la U, quienes mostraron respeto por el futbolista campeón de la Copa Sudamericana en 2011.

De acuerdo las imágenes capturadas por ADN Deportes, los fanáticos azules ovacionaron a Vargas cuando se presentó la formación titular de Audax Italiano por altoparlantes, algo muy diferente a la bienvenida hostil que se esperaba en el Nacional.

