¿Aviso para La Roja? La contundente respuesta de Manuel Pellegrini sobre su renovación en el Real Betis

Manuel Pellegrini se alista para iniciar su sexta temporada al mando del Real Betis. El equipo del “Ingeniero” hará su debut oficial este lunes, cuando visite al recién ascendido Elche por la primera fecha de La Liga de España.

En la previa de aquel partido, el estratega chileno habló en conferencia de prensa y se refirió a las negociaciones para renovar su contrato con el cuadro de Sevilla, que finaliza en junio del 2026.

“Preocupación de si voy a continuar o no, no tengo ninguna. Tengo una carrera hecha y quiero seguir vigente mientras siga con ganas de seguir", declaró de entrada el DT.

“No depende de mí renovar un contrato, estaremos el tiempo que se determine y que yo considere que podamos seguir haciendo cosas importantes. No es un tema prioritario”, agregó Pellegrini.

En lo deportivo, el técnico de 71 años apuntó a mejorar lo hecho en la temporada pasada, donde alcanzó la final de la Conference League. “Esta sexta temporada la afronto con mucha exigencia personal primero, con mucha ilusión de poder hacer una campaña que deje contenta a la hinchada, que se merece lo mejor”, afirmó.

“Siempre queriendo dar un paso adelante, pero con el convencimiento de que hay una base estructurada y ojalá este año podamos dar un paso más”, complementó el entrenador nacional.