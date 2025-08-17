Cobreloa casi deja escapar insólito triunfo ante Magallanes, pero vuelve a acercarse a los líderes de la Primera B

La parte alta de la tabla en la Primera B sigue encendida y, durante este domingo, Cobreloa volvió a ajustar todo en la cima.

Los “Zorros del Desierto” fueron hasta San Bernardo para vencer a domicilio por 4-3 a Deportes Magallanes, que continúa complicándose con el descenso.

Los naranjas tuvieron un inicio arrollador en Santiago, donde lograron ponerse 4-0 durante el primer tiempo, con goles de Gustavo Gotti (11′, 28′), Alex Valdés (23′) e Iván Ledezma (41′). Sin embargo, en la última jugada antes del descanso, descontó Facundo Peraza (45+2′).

En la segunda mitad, cuando todo parecía definido para la visita, la “Academia” reaccionó y anotó dos goles más a través del propio Peraza (74′) y Mathías Vásquez (82′), lo que hizo tambalear las aspiraciones de los naranjas.

Finalmente, con el 4-3, Cobreloa vuelve a ponerse a una victoria de los punteros con 33 puntos, mientras que Magallanes sigue coqueteando con el descenso y se mantiene con 19 unidades, a solo un punto de Santiago Morning.