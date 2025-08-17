No todo es tan malo: figura de la U extendió su vínculo por dos temporadas más con los azules

El ánimo de los hinchas de la Universidad de Chile está por el suelo. Este domingo cayeron inapelablemente ante el Audax Italiano y se alejaron de sobremanera de la cima del Torneo Nacional.

Sin embargo, durante el encuentro, los azules recibieron una buena noticia: una de sus figuras llegó a un acuerdo con Azul Azul y extendió su contrato hasta fines del 2027.

Según información de TNT Sports, Israel Poblete firmó por dos temporadas más con los universitarios, por lo que estará en el Centro Deportivo Azul (CDA) por lo que seguirá siendo opción para Gustavo Álvarez el próximo año.

Las coincidencias de la vida hicieron que, minutos más tarde, el propio volante se lesionara aparentemente de gravedad, por lo que se perdería el duelo de revancha ante Independiente en Buenos Aires, y el del próximo fin de semana por la Liga de Primera, ante Everton en el Nacional.