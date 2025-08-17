Con gol incluido: Natsumy Millones reaparece en Coquimbo Unido tras el desvanecimiento sufrido a inicios de año
La jugadora de 18 años estuvo varias semanas internada e intubada tras las convulsiones que la afectaron en un entrenamiento.
Durante la jornada de este domingo, el fútbol chileno recibió una gran noticia desde el Campeonato Nacional Femenino.
Natsumy Millones, jugadora de 18 años de Coquimbo Unido, volvió a las canchas tras las convulsiones y el desvanecimiento que sufrió en un entrenamiento con las “Piratas” a comienzos de 2025.
La seleccionada Sub 17, que estuvo internada e intubada durante varias semanas, reapareció este domingo con el primer equipo coquimbano en el duelo que ganaron por 5-0 ante Deportes Recoleta.
La joven futbolista disputó todo el segundo tiempo e incluso anotó el último tanto de su equipo mediante lanzamiento penal.
“Estoy muy contenta por haber vuelto y además anotando un gol. Era lo que venía esperando hace mucho tiempo”, declaró Natsumy en conversación con ADN Deportes.
“Convertí el gol y me puse a llorar, fue muy emocionante. Estaba el apoyo de mi familia, mis compañeras y toda la gente que vino a verme. Estoy muy contenta y con el corazón a mil”, sentenció la jugadora.