Con gol incluido: Natsumy Millones reaparece en Coquimbo Unido tras el desvanecimiento sufrido a inicios de año

La jugadora de 18 años estuvo varias semanas internada e intubada tras las convulsiones que la afectaron en un entrenamiento.

Javier Catalán

Foto: @coquimbounidofutfem

Foto: @coquimbounidofutfem

Durante la jornada de este domingo, el fútbol chileno recibió una gran noticia desde el Campeonato Nacional Femenino.

Natsumy Millones, jugadora de 18 años de Coquimbo Unido, volvió a las canchas tras las convulsiones y el desvanecimiento que sufrió en un entrenamiento con las “Piratas” a comienzos de 2025.

La seleccionada Sub 17, que estuvo internada e intubada durante varias semanas, reapareció este domingo con el primer equipo coquimbano en el duelo que ganaron por 5-0 ante Deportes Recoleta.

La joven futbolista disputó todo el segundo tiempo e incluso anotó el último tanto de su equipo mediante lanzamiento penal.

Estoy muy contenta por haber vuelto y además anotando un gol. Era lo que venía esperando hace mucho tiempo”, declaró Natsumy en conversación con ADN Deportes.

Convertí el gol y me puse a llorar, fue muy emocionante. Estaba el apoyo de mi familia, mis compañeras y toda la gente que vino a verme. Estoy muy contenta y con el corazón a mil”, sentenció la jugadora.

